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Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь выбросил столб пепла

Происшествия

Высота выброса составила около 6,3 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь выбросил столб пепла
Иллюстрация: NASA
Вулкан Шивелуч

Петропавловск-Камчатский, 21 декабря 2018, 10:13 — REGNUM  Из кратера самого северного из действующих вулканов на Камчатском полуострове — Шивелуча — второй раз за текущие сутки произошел мощный выброс пепла. Об этом сообщили 21 декабря в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Отмечается, что высота выброса пепла, зафиксированного в дневное время 21 декабря, составила около 6,3 километров. На текущий час невозможно установить направление движения пеплового облака, поскольку в районе вулкана наблюдается облачность, отметили в учреждении.

Следует отметить, что накануне из кратера Шивелуча столб пепла поднялся до высоты в 6,7 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября вулкан Эбеко, расположенный на севере острова Парамушир, входящего в состав островов Курильской гряды, выбросил столб пепла на высоту около 4,5 километров.

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