Судебных приставов Тюменской области подозревают в коррупции

Тюмень, , 10:38 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц регионального УФССП России. Приставов подозревают во взятке за реализацию арестованного автомобиля заинтересованному лицу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного СУ СКР.

По предварительным данным, в ноябре 2018 года неустановленные судебные приставы через посредников получили взятку в значительном размере «за реализацию арестованного автомобиля в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении взяткодателя».

Возбуждено уголовное дело по признакам по ч.2 ст.290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 2 ст.291 УК РФ («Дача взятки»), ч.1 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

В настоящее время выполняется выясняются обстоятельства преступления. Изъята вся необходимая документация.

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