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Вооружённые формирования Украины 21 раз нарушили перемирие — СЦКК ДНР

Происшествия

Жители ДНР не пострадали

Соледар, ДНР, 21 декабря 2018, 10:08 — REGNUM  За минувшие сутки ВСУ 21 раз открывали огонь по территории ДНР, сообщили 21 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Наиболее активно ВСУ проявили себя на мариупольском направлении — они выпустили восемь мин из 120-мм миномётов, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении зафиксировано применение 120-мм миномётов, зенитной установки, гранатомётов различных типов, крупнокалиберного стрелкового оружия.

На горловском направлении украинские боевики дважды открывали огонь из АГС, потратив в общей сложности 44 гранаты.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево); Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, поселок шахты Трудовская), Старомихайловка, Ленинское, Саханка», — сообщили в СЦКК.

В общей сложности ВСУ затратили 194 единицы боеприпасов, однако жертв и разрушений не зафиксировано.

Напомним, за предыдущие сутки украиские силовики выпустили по территории ДНР 291 боеприпас.

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Отметим, в ДНР прогнозируют скорое начало боевых действий в Донбассе. По словам представителя ДНР В СЦКК, Украина активно стягивает технику к линии соприкосновения, а также готовит теракты на предприятиях химической отрасли.

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Война в Донбассе
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