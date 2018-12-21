В Новосибирской области возбудили дело после обрушения стены в школе

Новосибирск, , 09:29 — REGNUM В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены в одном из учебных заведений в поселке Чаинка Купинского района, сообщает 21 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел 21 ноября 2018 года, во время замены деревянных окон обрушение наружной части стены и плит перекрытия между первым и вторым этажом здания. В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию с обрушением в Чаинской средней общеобразовательной школе взяло на контроль правительство Новосибирской области. Известно, что на момент происшествия в школе не было учащихся, поскольку в здании проводился текущий ремонт.

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