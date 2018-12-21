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В аэропортах Астаны и Алма-Аты задержали 10 рейсов

Происшествия

Из-за погодных условий задержали четыре рейса в аэропорту Астаны

Астана, 21 декабря 2018, 09:27 — REGNUM  В аэропорту Астаны из-за сложных метеоусловий задержали несколько авиарейсов, сообщает 21 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

По причине метеоусловий задержаны рейсы в Бангкок, два рейса различных компаний в Алма-Ату и Атырау. По причине позднего прибытия воздушного судна задержаны рейсы в Алма-Ату и Усть-Каменогорск.

21 декабря в аэропорту Алма-Аты по различным причинам, не связанным с метеоусловиями, задержаны авиарейсы в Куала-Лумпур, Усть-Каменогорск, Семипалатинск и Астану.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в международном аэропорту Астаны были задержаны десять авиарейсов. В аэропорту сообщили, что задержки не связаны с погодными условиями.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Астаны задержали десять авиарейсов

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