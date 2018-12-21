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В США чуть не застрелили мужчину, приняв его за снежного человека

Происшествия

В то время, как стрелок расставлял мишени, он услышал звуки выстрелов, и в его сторону полетели пули

Хелена, США, 21 декабря 2018, 09:16 — REGNUM  Житель штата Монтана (США) едва не был застрелен охотником, который принял его за снежного человека, пишет издание Idaho Statesman.

Отмечается, что 27-летний житель округа Льюис-энд-Кларк выехал за город, чтобы поупражняться в стрельбе. В то время, как мужчина расставлял мишени, он услышал звуки выстрелов, и в его сторону полетели пули.

Одна из пуль ударилась от него на расстоянии в метр, еще одна просто просвистела рядом. После того, как стрельба закончилась, местный житель вышел из леса и увидел неизвестного, который объяснил свои действия тем, что принял обстрелянного за снежного человека.

«Если я вижу кого-то похожего на снежного человека, я просто стреляю», — подчеркнул неизвестный.

В настоящее время полиция штата ведет розыск «охотника за бигфутами». Правоохранители полагают, что он может представлять опасность для окружающих.

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Право на владение огнестрельным оружием в США
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