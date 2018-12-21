Четыре жителя Подмосковья подозреваются в угоне дорогих иномарок

Красногорск, , 09:11 — REGNUM В Московской области сотрудники полиции задержали четверых человек, которые подозревается в серии краж автомобилей премиум-класса, сообщает 21 декабря пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, подозреваемые с помощью спецоборудования похищали автомобили, находящиеся в подземных парковках либо возле жилых домов. Всего было похищено семь автомобилей на общую сумму более 20 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, еще двое — заключены под стражу. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве злоумышленник угнал автомобиль Lexus стоимостью около семи миллионов рублей. Потерпевшим оказался безработный молодой человек 1988 года рождения. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В Москве неизвестный угнал у безработного Mercedes за 8 млн рублей