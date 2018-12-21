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В Джибути задержали экстремиста, причастного к нападению на Charlie Hebdo

Происшествия

36-летнего злоумышленника ожидает экстрадиция во Францию

Париж, 21 декабря 2018, 08:13 — REGNUM  Находившийся в международном розыске экстремист Петер Шериф, причастный к нападению в 2015 году на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo, задержан в Джибути. Об этом пишет Le Figaro.

Отмечается, что 36-летний Шериф, известный под именем Абу Хамза, входил в окружение братьев Куаши, непосредственно осуществивших атаку на редакцию издания. После ареста, который был произведен 16 декабря, экстремиста ожидает экстрадиция во Францию, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января 2015 года в Париже произошло нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo, который ранее на своих страницах опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Трое вооруженных мужчин ворвались в здание и начали стрельбу. В результате 12 человек погибли.

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