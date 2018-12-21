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В Канаде из-за шторма более 300 тыс. домов остались без света

Происшествия

Специалисты работают над устранением перебоев с электроснабжением

Виктория, Канада, 21 декабря 2018, 07:55 — REGNUM  В Канаде в результате сильного ветра и дождей без света остались около 330 тыс. домов в провинции Британская Колумбия, передает телеканал CTV.

Отмечается, что скорость порывов ветра в провинции достигает 100 километров в час, а к 21 декабря может выпасть до 50 мм осадков. В настоящее время специалисты работают над устранением перебоев с электроснабжением.

Напомним, ранее из-за шторма в провинции Британская Колумбия было приостановлено более шести паромных рейсов, из-за чего жители южных районов не могут добраться по месту назначения.

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