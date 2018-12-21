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Беспорядки в Судане: погибли восемь человек

Происшествия

Протестующие занялись вандализмом

Хартум, 21 декабря 2018, 07:57 — REGNUM  В результате акции протеста в Судане погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает 21 декабря Al Jazeera.

«Ситуация в Кадарифе стала опасной, протесты вылились в поджоги и кражи и вышли из-под контроля», — отметил член парламента Мубарак аль-Нур, объясняя введение чрезвычайного режима.

Причиной манифестаций было недовольство населения роста цен и другие экономические проблемы. Митинги продолжались два дня подряд, что вынудило власти ввести чрезвычайное положение.

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Ситуация в Африке
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