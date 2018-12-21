Отец, инсценировавший похороны сына, арестован в Уганде

Масака, Уганда, , 07:12 — REGNUM Полиция округа Масака в Уганде задержала мужчину, который пропал 16 октября после того, как инсценировал похоронную церемонию собственного сына. Об этом 20 декабря сообщает портал Daily Monitor Uganda.

30-летний Иван Каферо инсценировал похороны в деревне Лусака, в районе Калисизо провинции Кьотера.

Соболезнующие были в ярости, когда им запретили увидеть тело мальчика, что похоронные службы объясняли пожеланием мистера Каферо. В дело вовремя вмешались следователи и заставили похоронные службы Уганды открыть гроб. Ко всеобщему удивлению, внутри вместо сына Каферо находилось бревно. К этому времени отец сбежал, почувствовав опасность, и с того времени его местонахождение было неизвестно.

Глава департамента по расследованию преступлений южного округа Рональд Богере 20 декабря подтвердил арест Каферо, заявив, что они готовят его дело для слушания в суде.

После ареста Каферо рассказал полиции, что инсценировал похороны своего сына, чтобы проверить любовь жителей деревни, с которыми он провел свое детство. На гроб он поставил не фото своего сына, а свое детское фото, так как не хотел, чтобы сын был замешан в этой «драме».

Полиция заявила, что Каферо будет обвинен в нарушении общественного порядка, когда они соберут все необходимые доказательства.