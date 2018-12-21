В США разбился легкомоторный самолет

Атланта, США, , 04:25 — REGNUM Частный легкомоторный самолет потерпел крушение в Атланте (США), сообщает WMC.

Сообщается, что на момент аварии в самолете находились четыре человека. В результате крушения они погибли. Как предполагает следствие, пилот при падении самолета пытался увести авиасудно дальше от частных домов. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в крышу здания центра для детей-аутистов. В результате крушения погибли два человека, находившиеся на борту самолета.

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