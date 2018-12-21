Британские власти отменили запрет на полеты в ночное время из-за дронов

Лондон, , 01:57 — REGNUM Власти Великобритании распорядились временно отменить запрет на полеты в ночное время в лондонском аэропорту Гатвик, сообщил глава британского минтранса Крис Грэйлинг телеканалу Sky News.

Он подчеркнул, что запрет был временно снят, чтобы как можно больше людей могли прилететь в Великобританию или вылететь из нее. Также Грэйлинг принес извинения жителям Лондона и его пригородов, которые могут испытывать неудобства от ночных полетов авиалайнеров над их жилищами. Ранее запрет на полеты в ночное время был введен из-за чрезмерного шума, который создавал неудобства жителям Лондона и его пригорода.

В настоящее время полиция все еще пытается решить проблему с летающими дронами возле аэропорта Гатвик. По данным Sky News, полицейские в качестве одного из вариантов решения проблемы предлагают дроны сбить.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик приостановил полеты из-за обнаружения двух неизвестных беспилотников на его территории. Из-за этого в аэропорту были отменены все авиарейсы.

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