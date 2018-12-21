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У аэропорта «Внуково» сгорел автомобиль

Происшествия

Пострадавших не было

Москва, 21 декабря 2018, 01:46 — REGNUM  На территории столичного аэропорта «Внуково» автомобиль Kia попал в аварию и загорелся, сообщает агентство «Москва».

Сообщается, что инцидент произошел на выезде из зоны прилета у терминала А. Эвакуация людей из терминала не потребовалась. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. В результате происшествия пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря под Новым Уренгоем автомобиль «УАЗ» столкнулся с самосвалом, что привело к возгоранию легкового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще двое были госпитализированы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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