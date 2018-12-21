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Суд приговорил к колонии подростков, убивших бездомных

Происшествия

Одного из подростков приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима

Санкт-Петербург, 21 декабря 2018, 01:30 — REGNUM  Суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем подросткам, которые в 2017 году убили двух бездомных, сообщает пресс-служба городских судов.

Одного из подростков приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима. Двое других получили по 7 лет и 3 года в воспитательной колонии.

Напомним, в мае 2017 года трое подростков жестоко избили бездомных мужчину и женщину на заброшенном стадионе в Санкт-Петербурге. Школьники нанесли им травмы, несовместимые с жизнью. Злоумышленников задержали спустя два месяца после убийства.

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Подростковая преступность
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