Суд приговорил к колонии подростков, убивших бездомных

Санкт-Петербург, , 01:30 — REGNUM Суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем подросткам, которые в 2017 году убили двух бездомных, сообщает пресс-служба городских судов.

Одного из подростков приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима. Двое других получили по 7 лет и 3 года в воспитательной колонии.

Напомним, в мае 2017 года трое подростков жестоко избили бездомных мужчину и женщину на заброшенном стадионе в Санкт-Петербурге. Школьники нанесли им травмы, несовместимые с жизнью. Злоумышленников задержали спустя два месяца после убийства.