Скоростной поезд Москва — Санкт-Петербург насмерть сбил мужчину

Москва, , 23:17 — REGNUM Мужчина погиб под колёсами скоростного поезда вечером 20 декабря в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному ФО.

Трагический инцидент произошёл около 20:00 возле платформы «Рижская» Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, отметили в МВД.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

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