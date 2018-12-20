Военно-морские силы Ирана спасают в Каспийском море тонущее торговое судно

Тегеран, , 23:01 — REGNUM Иранское торговое судно тонет в Каспийском море из-за полученной ранее пробоины в корпусе, сообщает 20 декабря агентство ISNA со ссылкой на ВМС Ирана.

Агентство сообщает, что военно-морские силы Ирана проводят спасательную операцию, в которой задействованы водолазы. По предварительной информации, речь идет о спасении экипажа, а не самого тонущего судна.

Причины возникновения пробоины в корпусе тонущего торгового корабля не сообщаются.

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