Военно-морские силы Ирана спасают в Каспийском море тонущее торговое судно

Тегеран, 20 декабря 2018, 23:01 — REGNUM Иранское торговое судно тонет в Каспийском море из-за полученной ранее пробоины в корпусе, сообщает 20 декабря агентство ISNA со ссылкой на ВМС Ирана.
Агентство сообщает, что военно-морские силы Ирана проводят спасательную операцию, в которой задействованы водолазы. По предварительной информации, речь идет о спасении экипажа, а не самого тонущего судна.
Причины возникновения пробоины в корпусе тонущего торгового корабля не сообщаются.
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