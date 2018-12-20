Памятник «небесной сотне» облили краской в Одессе

Одесса, Украина, , 22:46 — REGNUM В Одессе неизвестные облили краской памятник так называемой «небесной сотне», сообщает 20 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, камень, установленный в честь «небесной сотни», находится возле Одесской госадминистрации. Неизвестные облили его краской, местные активисты уже отмыли его.

Памятный знак был установлен в 2016 году.

Напомним, на Украине нередко подвергаются нападению памятники «небесной сотне». «Небесной сотней» на Украине после госпереворота 2014 года называют людей, погибших по время «Евромайдана».

Однако украинский режим не торопится всерьез расследовать гибель этих людей: расследование до сих пор не проведено. По многочисленным свидетельствам, к гибели участников «Евромайдана» могут быть причастны сами организаторы протеста, что и является причиной того, что расследование не продвигается.