Четверг, 20 Декабря 2018 года
22:46:42 МСК

Памятник «небесной сотне» облили краской в Одессе

Происшествия

«Небесной сотней» на Украине называют людей, погибших во время государственного переворота в 2014 году в Киеве

Одесса, Украина, 20 декабря 2018, 22:46 — REGNUM  В Одессе неизвестные облили краской памятник так называемой «небесной сотне», сообщает 20 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, камень, установленный в честь «небесной сотни», находится возле Одесской госадминистрации. Неизвестные облили его краской, местные активисты уже отмыли его.

Памятный знак был установлен в 2016 году.

Напомним, на Украине нередко подвергаются нападению памятники «небесной сотне». «Небесной сотней» на Украине после госпереворота 2014 года называют людей, погибших по время «Евромайдана».

Однако украинский режим не торопится всерьез расследовать гибель этих людей: расследование до сих пор не проведено. По многочисленным свидетельствам, к гибели участников «Евромайдана» могут быть причастны сами организаторы протеста, что и является причиной того, что расследование не продвигается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война памятников на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить