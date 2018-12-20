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МЧС: Жертв и разрушений в результате землетрясения на Камчатке нет

Происшествия

У берегов Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 7,4

Петропавловск-Камчатский, 20 декабря 2018, 22:32 — REGNUM  Жертв и разрушений в результате мощного землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки, нет. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, подземные толчки ощущалось в Петропавловске-Камчатском — силой 1−2 балла, в Усть-Камчатке — 2−3 балла, а также в селе Никольское — до 5 баллов.

Сообщается, что во всех района, где ощущалось землетрясение, рабочими группами спасателей проведено обследование социально-значимых объектов и жилых зданий. Было организованно взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов и дежурно-диспетчерскими службами.

«Жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — отметили в пресс-службе, добавив, что «силы и средства МЧС России готовы к реагированию на возможные происшествия».

Напомним, у берегов Камчатки вечером 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 7,4. Его эпицентр находился в 87 километрах юго-западнее ближайшего населённого пункта Никольское Алеутского района. Очаг подземных толчков находился на глубине 80 километров.

По уточнённым данным, угрозы цунами для берегов Камчатского полуострова после землетрясения нет.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке объявлена угроза цунами после мощного землетрясения

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