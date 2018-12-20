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После гибели слесаря-ремонтника завода ГАЗ возбудили уголовное дело

Происшествия

Рабочий погиб 20 ноября текущего года

Нижний Новгород, 20 декабря 2018, 22:31 — REGNUM  По факту гибели на производстве сотрудника Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, утром 20 ноября в литейном цехе ГАЗ рабочий проводил ремонт механизма привода формовочного смесителя. Именно в этот момент в цехе произошло включение электродвигателя неисправного оборудования. В результате 47-летний слесарь-ремонтник погиб.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы сотрудников завода, назначаются экспертизы, изучается техническая документация.

«Действиям лиц, допустивших смерть работника на производстве, будет дана юридическая оценка», — подчеркнули в СУ СКР.

Отметим, по данным Государственной инспекции труда Нижегородской области, в 2017 году произошло 148 несчастных случаев на производстве, в которых погибли 47 человек, пострадали 182 человека. От общего числа инцидентов зафиксировано 17 групповых несчастных случаев, 32 случая со смертельным исходом, 99 — с тяжелым исходом.

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Производственный травматизм и охрана труда
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