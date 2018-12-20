Четверг, 20 Декабря 2018 года
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В Германии машина въехала в остановку с людьми, есть жертвы и пострадавшие

Происшествия

Инцидент произошёл в городе Рекклингхаузен

Рекклингхаузен, Германия, 20 декабря 2018, 22:00 — REGNUM  Один человек погиб и ещё восемь пострадали в результате наезда автомобиля на остановку с людьми на западе Германии, передаёт 20 декабря Bild.

Как сообщается, инцидент произошёл в городе Рекклингхаузен в земле Северный Рейн — Вестфалия.

По предварительным данным, автомобиль пересёк встречную полосу движения и совершил столкновение с остановкой общественного транспорта.

По сообщению издания, в полиции не исключают, что мужчина мог въехать в людей намеренно.

Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

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Наезды автомобилей на остановки общественного транспорта
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