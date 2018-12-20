Четверг, 20 Декабря 2018 года
21:08:43 МСК

ЛНР: офицеры ВСУ выдали жестокое убийство солдата за дезертирство

Происшествия

В бригаде ВСУ произошел конфликт между солдатами, один из которых был в состоянии алкогольного опьянения

Луганск, 20 декабря 2018, 21:08 — REGNUM  Жестокое убийство рядового солдата командиры ВСУ выдали за его дезертирство, заявил представитель генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР) Кирилл Белов, сообщает 20 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Тошковка. Один из рядовых отказался принести бутылку водки из Тошковки своему сослуживцу, который уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Сослуживец после этого в упор расстрелял рядового. Офицеры бригады выдали убийство за дезертирство.

Напомним, в украинской армии крайне низкий уровень дисциплины, что выражается в регулярных случаях дезертирства, самоубийства, избиения солдат, злоупотребления солдатами алкогольными напитками и наркотическими веществами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить