ЛНР: офицеры ВСУ выдали жестокое убийство солдата за дезертирство

Луганск, , 21:08 — REGNUM Жестокое убийство рядового солдата командиры ВСУ выдали за его дезертирство, заявил представитель генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР) Кирилл Белов, сообщает 20 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Тошковка. Один из рядовых отказался принести бутылку водки из Тошковки своему сослуживцу, который уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Сослуживец после этого в упор расстрелял рядового. Офицеры бригады выдали убийство за дезертирство.

Напомним, в украинской армии крайне низкий уровень дисциплины, что выражается в регулярных случаях дезертирства, самоубийства, избиения солдат, злоупотребления солдатами алкогольными напитками и наркотическими веществами.