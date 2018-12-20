Четверг, 20 Декабря 2018 года
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На Камчатке объявлена угроза цунами после мощного землетрясения

Происшествия

У берегов полуострова зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,5 и 7,4

Петропавловск-Камчатский, 20 декабря 2018, 20:52 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 20 декабря у берегов Камчатского полуострова. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Согласно данным службы, очаг подземных толчков находился на глубине 85 километров. Других подробностей на данный момент не приводится.

По данным американского Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), ещё один подземный толчок магнитудой 7,4 зафиксирован на глубине 40 километров.

После землетрясения распространено предупреждение о цунами, волны которого возможны в радиусе 300 километров от эпицентра вдоль берегов России

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

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Землетрясения
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