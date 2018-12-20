Три человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 20:33 — REGNUM Автоавария с участием автомашины «ВАЗ-21 099» произошла сегодня, 20 декабря, в Кабардино-Балкарии. Погибли три человека — пассажиры легкового автомобиля. В больницу с травмами доставлен 22-летний водитель, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло между населенными пунктами Псынабо и Псыкод. Машина съехала с проезжей части дороги и столкнулась с опорой ЛЭП, в результате чего произошло возгорание.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Напомним, в результате крупной автоаварии, которая произошла 27 ноября на дороге Прохладный — Баксан — Эльбрус в Кабардино-Балкарии, погибли шесть человек. Водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, погибли оба водителя и четверо пассажиров.