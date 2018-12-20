Задержанная в аэропорту Самары полковник юстиции арестована

Самара, , 20:32 — REGNUM Задержанная при получении взятки в размере 2,5 млн рублей и подозреваемая в покушении на мошенничество полковник юстиции, начальник контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области Вера Рабинович арестована на два месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в Самарском районном суде.

Ее заключили по стражу на срок предварительного следствия — до 18 февраля 2019 года. Рабинович подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление») и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следователь МВД была задержана в самарском аэропорту «Курумоч» 18 декабря сразу после получения части взятки, общая сумма которой должна была составить 15 млн рублей.

По данным следствия, летом гражданин обратился к потерпевшему по одному из уголовных дел и предложил передать начальнику отдела МВД 20 млн рублей за направление указанного уголовного дела в суд, 5 млн посредник собирался оставить себе. Потерпевший согласился и 17 декабря в рамках «оперативного эксперимента» передал посреднику 10 млн рублей в виде муляжа и денежных средств в кафе аэропорта Самары. В этот же день посредник передал другому посреднику 2,5 млн рублей, а тот уже передал взятку начальнику отдела МВД.

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