Саратовский экс-министр «сядет» на 8,5 лет за мошенничество на 350 млн

Саратов, , 20:16 — REGNUM Энгельсский районный суд Саратовской области вынес приговор в отношении бывшего директора ФГУП «Консервный завод ФСИН России» Павла Беликова по уголовному делу о мошенничестве, взятке, коммерческом подкупе и присвоении.

Суд приговорил его к наказанию в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу уда. Преступления были квалифицированы по ст.159 («Мошенничество»), ст.290 («Взятка»), ст.204 («Коммерческий подкуп»), ст.160 УК РФ («Присвоение»).

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Беликов был задержан еще в мае 2016 года на территории Саратовской области, после чего он был этапирован в Москву. На тот момент генеральному директору ведомственного предприятия ФСИН было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, в течение 2015 года директор ФГУП «Консервный завод ФСИН России» Беликов с использованием своего служебного положения похитил по государственным контрактам более 350 млн рублей.

С момента задержания Беликов находился по стражей.

До того, как возглавить «Консервный завод ФСИН России» он являлся министром по делам территориальных образований Саратовской области.

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