В Дагестане скончался школьник после урока физкультуры

Дербент, Дагестан, , 20:05 — REGNUM Трагедия произошла в одной из школ дагестанского Дербента: погиб ученик 9 класса. Во время урока физкультуры 15-летний мальчик почувствовал недомогание и спустя некоторое время скончался, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Происшествие случилось сегодня, 20 декабря, примерно в 12:00. По данному факту следственными органами республики проводится доследственная проверка. В числе прочего будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 14 сентября 2018 года в Дагестане скончался 10-летний мальчик — житель села Морского Дахадаевского района республики. Он отдыхал в детском лагере «Солнечный берег» в городе Избербаше. Ребёнку 13 сентября стало плохо, и его отвезли в больницу, где мальчик скончался.

По данному СКР Дагестана возбудил уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении должностным лицом профессиональных обязанностей, повлекшее смерть человека. Следствие установило, что школьник 13 сентября неоднократно обращался в медпункт лагеря с жалобами на головную боль и тошноту. Медики сделали ему промывание желудка и дали таблетки. Однако состояние мальчика к ночи сильно ухудшилось, и его отправили в больницу. Спустя несколько часов он умер.