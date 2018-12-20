В Ейске МиГ-29 уронил при взлёте топливные баки

Ейск, Краснодарский край, 20 декабря 2018, 19:42 — REGNUM На аэродроме в Ейске истребитель МиГ-29 при взлёте сбросил дополнительные подвесные топливные баки. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе Южного военного округа.
Инцидент произошёл сегодня утром на аэродроме Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ. В момент взлёта истребителя произошла утеря подвесных баков, которые используются для увеличения дальности полёта.
Уточняется, что баки упали на территории автошколы ДОСААФ, в результате инцидента никто не пострадал.
По факту ЧП в настоящее время проводится разбирательство, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.