Четверг, 20 Декабря 2018 года
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В Ейске МиГ-29 уронил при взлёте топливные баки

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

В Ейске МиГ-29 уронил при взлёте топливные баки
Sunburn1979
Истребитель МиГ-29

Ейск, Краснодарский край, 20 декабря 2018, 19:42 — REGNUM  На аэродроме в Ейске истребитель МиГ-29 при взлёте сбросил дополнительные подвесные топливные баки. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе Южного военного округа.

Инцидент произошёл сегодня утром на аэродроме Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ. В момент взлёта истребителя произошла утеря подвесных баков, которые используются для увеличения дальности полёта.

Уточняется, что баки упали на территории автошколы ДОСААФ, в результате инцидента никто не пострадал.

По факту ЧП в настоящее время проводится разбирательство, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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Авиапроисшествия
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