В Ярославской области неплатежи за тепло привели к уголовному делу

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:38 — REGNUM УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту неплатежей за теплоэнергию муниципальным предприятием «Спектр» Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM ранее подробно рассказывало об этой проблеме: муниципальное предприятие, будучи посредником между частными котельными и потребителями тепла и горячей воды, практически перестало платить котельным. При этом само собирало деньги с потребителей. Котельная же не могла остановить подачу тепла и горячей воды — это запрещает закон.

В частности, муниципальное предприятие не платило крупнейшей котельной города — ООО «ПЭК» (Переславская энергетическая компания»).

Как было установлено в ходе проверки, руководство МУП «Спектр» в период с января 2016 по июль 2018 «умышленно не произвело перечисление денежных средств поставщику в размере не менее 1 млн рублей, что повлекло причинение имущественного ущерба ООО «ПЭК» без признаков хищения на указанную сумму».

По данным ИА REGNUM, сумма ущерба значительно больше и превышает 100 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Обвинение пока никому не предъявлено. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что решение не платить котельной принимало «неустановленное лицо из числа руководителей и учредителей МУП «Спектр».

Учредителем МУП «Спектр» в указанное время была администрация Переславля-Залесского. Большую часть указанного времени ее возглавлял Владимир Волков, в настоящий момент — мэр Ярославля. У этот же период директором «Спектра» являлся и Евгений Клейнбурд, сейчас назначенный директором ярославского АО «Яргортеплоэнерго».

Вероятно, следствию предстоит установить, куда были потрачены деньги, которые «Спектр» не платил котельной.

Читайте ранее в этом сюжете: Черная дыра переславской «коммуналки»