В «Укргаздобыче» задержали двух управляющих, подозреваемых в коррупции

Киев, , 17:12 — REGNUM Двух управляющих крупнейшей украинской компании по добыче природного газа «Укргаздобыча» были задержаны по подозрению в коррупции, написал 20 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

Луценко отметил, что служащие компании получали взятки в виде 10% стоимости государственных заказов. Сейчас их подозревают в получении 25,8 млн гривен ($930 млн).

Задержаны были начальник механико-энергетического департамента «Укргаздобычи» и директор по подготовке и транспортировке газа. Генпрокурор добавил, что задержанные пытались выкинуть в окно полученную взятку.

Напомним, ранее в офисе «Укргаздобычи» правоохранители в течение двух дней проводили обыски.

Отметим, коррупция на Украине является очень крупной проблемой, мешающей экономическому развитию. Это признают даже западные «партнеры» Украины, которые настаивают на том, чтобы Киев срочно принял меры по борьбе с коррупцией.