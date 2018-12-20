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Иностранец сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе в Москве

Происшествия

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

Москва, 20 декабря 2018, 16:48 — REGNUM  Мужчина за рулём автомобиля сбил женщину с ребёнком днём 20 декабря в центре Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МВД России.

«21-летний приезжий из ближнего зарубежья, двигаясь по проспекту Мира в сторону центра на автомобиле Hyundai Solaris, совершил наезд на женщину с ребёнком, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП 46-летняя женщина и её шестилетний сын были доставлены в медицинское учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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