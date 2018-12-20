Во Франции погиб очередной участник протеста «желтых жилетов»

Париж, , 17:04 — REGNUM Во Франции погиб очередной участник акций протеста «желтых жилетов», 20 декабря передает агентство Associated Press.

По информации властей, протестующий был сбит грузовиком во время блокирования автодороги и являлся «местным лидером» движения.

Это девятый погибший «желтый жилет» с начала многотысячных протестов во Франции. «Желтые жилеты» выступают против повышения цен на топливо и коммунальные услуги и требуют отставки правительства.

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