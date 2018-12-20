ЛНР: Украина продолжает перемещать технику к линии соприкосновения

Луганск, , 15:48 — REGNUM В непосредственной близости от линии соприкосновения сторон разведка ЛНР продолжает фиксировать запрещённые виды вооружений, заявил 20 декабря во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

На севере населённого пункта Кряковка, расположенного на временно подконтрольной Украине части ЛНР, разведка обнаружила четыре 152-мм гаубицы «Акация», принадлежащие 10 отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

Также, в районе населённого пункта Станица Луганская зафиксированы три машины радиоэлектронной разведки иностранного производства.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на территории Донбасса эшелоны с военной техникой ВСУ.

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Украинские представители сорвали переговоры по «рождественскому» перемирию в Минске.

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В ДНР и ЛНР считают, что Украина может готовить наступление на 25 декабря, поскольку 26 декабря истекает срок военного положения, введённого в десяти областях страны 26 ноября.