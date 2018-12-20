Двое детей погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Москва, , 15:40 — REGNUM В результате пожара в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы погибли двое детей, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

Отмечается, что пожар произошел на Медынской улице, в квартире горели личные вещи и мебель, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 14:03 мск.

В результате происшествия один ребенок погиб на месте, второй погиб в машине скорой помощи. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в ходе тушения пожара в 14-этажном жилом доме на улице Челюскинской в Москве сотрудникам экстренных служб удалось спасти более двадцати человек.

Читайте также: Московские пожарные спасли из горящего дома более 20 человек