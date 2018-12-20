ДТП с 20 пострадавшими в Барнауле: СК проводит проверку

Барнаул, , 15:37 — REGNUM Следствие проводит проверку по факту ДТП в Барнауле с 20 пострадавшими пассажирами автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 декабря, в следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

ДТП, в котором пострадали 20 пассажиров, в том числе двое детей (7 и 11 лет), произошло 19 декабря. Автобус принадлежит ООО «Евробус Плюс».

По предварительным данным, 26-летняя водитель автобуса, следовавшего по маршруту №35, не справилась с управлением и допустила наезд на столб. Пострадавшим пассажирам оказали помощь медики. Несколько человек, получивших травмы различной степени тяжести, были госпитализированы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Следственные органы СК России по Алтайскому краю проверят в действиях автоперевозчика ООО «Евробус Плюс» признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в салоне автобуса, попавшего в ДТП, по некоторым данным, находились около ста человек. Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

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