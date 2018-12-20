В Уэльсе суд признал невменяемой женщину, принесшую в жертву свою дочь

Кардифф, Великобритания, , 16:15 — REGNUM Решением суда жительница Уэльса (Великобритания) не понесет наказания за убийство собственной четырехлетней дочери. Об этом пишет британская газета The Independent 20 декабря.

38-летней Карли Х. было предъявлено обвинение в убийстве девочки. Как установили судмедэксперты, жертва погибла от утопления, а затем ее тело было сожжено. Обугленные останки ребенка, завернутые в простыню, обнаружил старший сын обвиняемой во дворе их дома на столе. Это произошло в июне 2018 года в деревне Трилоу.

На крики мальчика пришли соседи. По их словам, мать успокаивала сына словами «С ней Бог. Ангелы унесли ее на небо». Таким способом женщина пыталась «спасти мир». Сын подозреваемой сказал в суде, что за шесть недель до убийства «матери было нехорошо».

Суд установил, что именно подозреваемая убила девочку — сомнений у правосудия не этот счет не было. Но решением суда женщина признана невменяемой и в связи с этим не способной нести ответственность за свои действия. Теперь ей предстоит проходить психиатрическое лечение от параноидальной шизофрении в клинике.