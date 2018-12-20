На Кубани полицейские пресекли деятельность псевдомедицинских центров

Краснодар, , 15:28 — REGNUM В Краснодарском крае сотрудники полиции пресекли деятельность псевдомедицинских центров, от деятельности которых пострадали более двух тысяч человек, сообщает 20 декабря пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, четверо жителей региона открыли в Краснодаре и Сочи медцентры, в которых приглашали граждан пройти бесплатную диагностику сосудов, а также консультации врача флеболога, не имея специального оборудования и соответствующего медицинского образования.

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В результате псевдодиагностики убеждали граждан в необходимости срочного лечения, для этого надо было приобрести изделия, которые не предназначались для лечения данной болезни. От противоправной деятельности пострадали свыше двух тысяч человек, общий ущерб составил более 50 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в настоящее время двое подозреваемых находятся под домашним арестом, в отношении двух сотрудниц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте суд в Брянске заключил под арест главного врача клиники, в которой, по данным следствия, в массовом порядке обманывали пациентов. Полиция считает, что людям намеренно ставили неверные диагнозы, а после уговаривали заключить договор на дорогое лечение.

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