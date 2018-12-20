На Украине пожилая учительница взяла в заложники учеников

Сумы, Украина, , 14:47 — REGNUM На Украине 70-летняя учительница математики одной из школ Сумской области взяла в заложники учеников пятого класса, чтобы не проходить аттестацию, передает телеканал ТСН.

Отмечается, что 19 декабря женщина заперлась с детьми перед открытым уроком, на который пришла аттестационная комиссия. Прибывшие через 30 минут сотрудники полиции сумели войти в класс и освободить детей. Нескольким ученикам потребовалась медицинская помощь.

На допросе пожилая учительница призналась, что не хотела проходить процедуру переаттестации, поскольку планировала в следующем году выйти на пенсию. Администрация школы утверждает, что работать больше с детьми она не будет. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что не может анонсировать повышение зарплаты в следующем году для отдельных категорий педагогических или научно-педагогических работников, поскольку следующий бюджетный год будет очень сложным.

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