При взрыве газа в Северной Осетии пострадали четыре человека

Владикавказ, , 14:18 — REGNUM В результате взрыва газа в одном из частных жилых домов в Северной Осетии пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили 20 декабря в экстренных службах региона.

Отмечается, что после взрыва газа в частном двухэтажном доме в поселке Октябрьское начался пожар.

«Пострадали четыре человека, включая двоих детей», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вологде в квартире жилого дома произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия один человек погиб. Все жители дома, почти 90 человек, были эвакуированы, 35 жильцов обратились к властям с просьбой о временном размещении. Им предоставлены номера в гостинице.

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