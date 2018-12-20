В Екатеринбурге учащиеся попали в больницу. Школу временно закрыли

Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM В Екатеринбурге 11 учащихся средней школы №25 обратились за медицинской помощью с жалобами на боли в животе, трое из них были госпитализированы в детскую больницу №9. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данному факту надзорные органу проводят проверку и на данный момент установлено, что организацией питания в школе занимается ООО «Аппетит».

"Прокуратура в ходе проверки особое внимание уделит вопросам организации питания школьников, с этой целью в ООО «Аппетит» истребована необходимая документация, руководитель предприятия и сотрудники пищеблока будут опрошена в прокуратуре», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что на данный момент по решению директора школы занятия в учебном заведении приостановлены, а учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году аналогичные инциденты уже происходили в Екатеринбурге. Так, в августе произошло отравление 12 воспитанников спортивного клуба «Катюша». Тогда четверо детей были госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция.