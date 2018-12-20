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У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно
Кораблекрушение

Мадрид, 20 декабря 2018, 14:04 — REGNUM  У берегов испанской Галисии затонуло рыболовецкое судно Silvosa, один человек погиб, сообщила Служба спасения на море на своей странице в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел утром 20 декабря в порту Мальпики. В этот момент на борту судна находились четыре человека, один из них погиб, троим удалось спастись.

По некоторым данным, в этом районе наблюдались сильные волны. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Китае на реке Янцзы около городу Чунцина затонуло грузовое судно, погибли четыре человека.

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Происшествия на воде
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