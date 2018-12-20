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В Марокко арестованы ещё двое подозреваемых в убийстве иностранных туристок

Происшествия

По неподтвержденной информации, все подозреваемые — члены террористической группировки

Марракеш, Марокко, 20 декабря 2018, 13:44 — REGNUM  Утром 20 декабря в Марокко были арестованы еще двое подозреваемых в убийстве двух туристок из Скандинавии. На свободе остается последний — четвертый, пишет газета ABC.

Как сообщил марокканский телеканал 2-M со ссылкой на источник, близкий к расследованию, все четверо подозреваемых принадлежат к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Один из них уже имеет судимость за терроризм. Это молодые мужчины в возрасте 25−33 лет.

В WhatsApp распространилась видеозапись с моментом убийства одной из девушек. Она длится 1 минуту и 16 секунд. По телевидению Марокко она не транслировалась.

Как сообщало ИА REGNUM, тела девушек 24 и 28 лет были обнаружены у подножия горы Тубкаль в 70 км от Марракеша 17 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Вероятно, теракт: в Марокко убиты туристки из Скандинавии

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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