Дома в Югре подожгли: возбуждено уголовное дело

Ханты-Мансийск, , 13:59 — REGNUM Установлена вероятная причина пожара в двух 16-квартирных домах в югорском посёлке Талинка. Возгорание произошло, судя по собранным доказательствам, в результате поджога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В обоих домах пожар начался на лестничной клетке первых этажей. Между домами расстояние 150 метров, и естественного перехода огня не было, сообщают пожарные.

В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Ведётся поиск подозреваемых.

Напомним, 17 декабря 2018 года сгорели два 16-квартирных дома в посёлке Талинка Октябрьского района ХМАО. Медики зафиксировали 10 пострадавших. Но 18 декабря за медицинской помощью обратились еще два человека. Один из них ребенок, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«Четверо пострадавших находятся в Няганской окружной больнице. Состояние пациентов — стабильное удовлетворительное», — сказала заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова.

Сгоревшие дома восстановлению не подлежат. Причём ранее они были признаны аварийными — их должны были расселить и снести.

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