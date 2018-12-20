За год украинские правоохранители изъяли четыре тонны наркотиков

Киев, , 13:13 — REGNUM В течение 2018 года нацполиция Украины изъяла четыре тонны наркотиков и психотропных средств на общую сумму боле $829 млн, заявил глава нацполиции Сергей Князев во время пресс-конференции, сообщил 19 декабря официальный сайт ведомства.

Украинские правоохранители возбудили 26 тыс. уголовных дел, среди которых 4 тыс. — по статье «сбыт наркотических средств». Прекращена деятельность 64 группировок, специализировавшихся на наркотиках, в которых участвовало 200 человек. Ликвидированы 111 нарколабораторий и 515 притонов.

Напомним, ранее Князев рассказал об успехах борьбы с торговлей людьми. В 2018 году жертвами преступников стали более 200 человек.

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