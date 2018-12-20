Четверг, 20 Декабря 2018 года
13:37:55 МСК

За год украинские правоохранители изъяли четыре тонны наркотиков

Происшествия

Ликвидировано более сотни нарколабораторий

Киев, 20 декабря 2018, 13:13 — REGNUM  В течение 2018 года нацполиция Украины изъяла четыре тонны наркотиков и психотропных средств на общую сумму боле $829 млн, заявил глава нацполиции Сергей Князев во время пресс-конференции, сообщил 19 декабря официальный сайт ведомства.

Украинские правоохранители возбудили 26 тыс. уголовных дел, среди которых 4 тыс. — по статье «сбыт наркотических средств». Прекращена деятельность 64 группировок, специализировавшихся на наркотиках, в которых участвовало 200 человек. Ликвидированы 111 нарколабораторий и 515 притонов.

Напомним, ранее Князев рассказал об успехах борьбы с торговлей людьми. В 2018 году жертвами преступников стали более 200 человек.

Читайте также: За год на Украине выявили около 300 правонарушений в сфере торговли людьми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организованная преступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить