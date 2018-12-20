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В Подмосковье компания переплавяла просроченный сыр для дальнейшей продажи

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Руза, Московская область, 20 декабря 2018, 12:03 — REGNUM  В городе Руза Московской области следователи возбудили уголовное дело по факту производства и сбыта сырной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, сообщает 20 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, руководство компании приобретало сыр с истекшим сроком годности, удаляли с него плесень и переплавляли, после чего фасовали по упаковкам с логотипами известных торговых марок.

«Общий вес вновь изготовленной продукции составил более 10 тонн, — говорится в сообщении. — Сырная продукция хранилась на складе с целью дальнейшего сбыта».

Экспертиза подтвердила, что указанная сырная продукция не соответствует требованиям безопасности, в образцах сыра были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Следователи направили запросы в сетевые магазины с требование убрать товар с прилавков.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Подмосковье обнаружили более 13 тонн сыров из европейских стран, запрещенных к ввозу в Россию. Молочная продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствии с действующим законодательством механическим способом на сортировочной площадке в Московской области.

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