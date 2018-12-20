Бывший главный архитектор Воронежа не смог выйти на волю досрочно

Воронеж, , 11:59 — REGNUM Центральный районный суд отказал в удовлетворении ходатайства бывшего главного архитектора Воронежа Антона Шевелева об условно-досрочном освобождении. Решение суд вынес 20 декабря.

Причиной отказа стало то, что Шевелев отбыл менее шести месяцев от назначенного ему срока наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Шевелев был задержан в январе 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как позже установил суд, Шевелев получил от представителя коммерческой фирмы 990 тыс. рублей. В августа 2018 года суд признал чиновника виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы общего режима и штрафу в 7,1 млн рублей.