Пропавшая в Хабаровском крае школьница нашлась в Краснодаре

Краснодар, , 12:03 — REGNUM Девочка-подросток, ушедшая из дома в Хабаровском крае несколько месяцев назад, обнаружилась в Краснодаре. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В родном регионе несовершеннолетняя была объявлена пропавшей без вести. В апреле она отправилась автостопом на юг.

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Оказалось, что 15-летняя школьница жила в Краснодаре у своих знакомых. Нашли её в одном из торгово-развлекательных центров Краснодара. Девочку передали инициатору розыска, уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря девятилетний ребенок пропал в Еврейской автономной области (ЕАО). Его удалось найти живым.

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