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В Турции изъяли 175 кг гашиша

Происшествия

Также изъяты специальное оборудование

В Турции изъяли 175 кг гашиша
Falkenpost
Наркотики

Анкара, 20 декабря 2018, 11:55 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции изъяли 175 кг гашиша во время спецоперации против Рабочей партии Курдистана, сообщает 20 декабря Anadolu ajansi.

Во время спецоперации также был арестован владелец дома, где были обнаружены запрещенные наркотические препараты. Также было изъято специальное оборудования и взрывчатые вещества.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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Курдистан
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