В Ярославле начинается суд над обвиняемым в убийстве бизнесмена Ильи Исаева

Ярославль, , 11:23 — REGNUM В Ярославском областном суде начинается слушание громкого уголовного дела по убийству бизнесмена и бывшего депутата муниципалитета Ярославля Ильи Исаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 ноября 2017 года во дворе дома № 37-а по улице Первомайской города Ярославля был убит 42-летний предприниматель. Убийца нанес ему не менее 20 ударов ножом. Исаев погиб на месте.

Подозреваемый в этом преступлении — предприниматель Константин Сорокин 1963 года рождения.

«Сегодня состоялось судебное заседание по назначению рассмотрения уголовного дела и продлению меры пресечения обвиняемому. Срок содержания под стражей продлен до апреля 2019 года. Рассмотрение уголовного дела судом назначено на 25 декабря», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

Как следует из обвинительного заключения, Сорокин был должен деньги Илье Исаеву. В день убийства у них была назначена встреча, которая завершилась трагически. Обвиняемый не ответил на вопрос корреспондента, признает ли он себя виновным.

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