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В Казахстане перекрыли канал поставки синтетических наркотиков из Европы

Происшествия

В ходе обыска было изъято более двух килограмм синтетических наркотиков

Павлодар, Казахстан, 20 декабря 2018, 11:24 — REGNUM  Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Павлодарской области Казахстана задержали группу лиц, которые подозреваются в сбыте синтетических наркотиков через интернет, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В отношении жителей Павлодарской области санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным департамента полиции, сотрудники правоохранительных органов перекрыли крупный канал поставки синтетических наркотиков из стран Европы.

В ходе обыска было изъято более двух килограмм синтетических наркотиков, предположительная стоимость которых составляет 12 млн тенге ($32 331).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году сотрудники правоохранительных и специальных органов Казахстана изъяли из незаконного оборота более 19 тонн наркотиков.

Читайте ранее в этом сюжете: За год из незаконного оборота в Казахстане изъяли 19 тонн наркотиков

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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