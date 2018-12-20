В Казахстане перекрыли канал поставки синтетических наркотиков из Европы

Павлодар, Казахстан, , 11:24 — REGNUM Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Павлодарской области Казахстана задержали группу лиц, которые подозреваются в сбыте синтетических наркотиков через интернет, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В отношении жителей Павлодарской области санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным департамента полиции, сотрудники правоохранительных органов перекрыли крупный канал поставки синтетических наркотиков из стран Европы.

В ходе обыска было изъято более двух килограмм синтетических наркотиков, предположительная стоимость которых составляет 12 млн тенге ($32 331).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году сотрудники правоохранительных и специальных органов Казахстана изъяли из незаконного оборота более 19 тонн наркотиков.

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